Renate-Pianese, 21 convocati da Masi: ''Sfida difficile, scenderemo in campo con il solito piglio''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di domani, domenica 17 novembre, 15ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Città di Meda" contro il Renate.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King

Squalificato Emilio Dierna, indisponibile Leonardo Vitali.



"Contro la Pergolettese oltre la prestazione siamo riusciti a conquistare una vittoria importante, domani ci attende un’altra sfida difficile contro il Renate, che in casa fino a questo momento non ha mai perso - ha dichiarato mister Masi in conferenza stampa -. Affrontiamo una squadra che ha entusiasmo e forza, è una delle formazioni che mi ha impressionato maggiormente dalle partite che ho visto: ha un’anima ben definita, carattere e fiducia. Il Renate, che attualmente occupa il secondo posto, sta facendo un grandissimo campionato, la Pianese scenderà in campo con il solito piglio e con la personalità giusta. Per noi sono tutte partite fondamentali, dobbiamo tentare di portare a casa punti. Dierna è squalificato, Vitali non è ancora recuperato, Vavassori verrà con noi ma non è al meglio, saremo gli stessi di domenica e faremo fronte ancora una volta a questa emergenza infortuni. Contro il Renate saremo corti nel reparto difensivo e con pochissimi ricambi, non ci dobbiamo scoraggiare e guardare avanti positivi. Sono molto contento che Momentè si sia sbloccato con due reti, per noi è un giocatore fondamentale, spero che cresca ancora: ha qualità importanti e mi aspetto una crescita ulteriore sotto la partecipazione del gioco e se fa anche dei gol meglio".



In classifica la Pianese si trova al 15° posto con 16 punti e un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte mentre il Renate è 2° con 26 punti e un ruolino di marcia fatto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.



Classifica

Monza 33 punti; Renate 26; Pontedera 25; Alessandria 24; Carrarese 23; Robur Siena e Novara 22; Juventus U23 20; AlbinoLeffe e Pistoiese 19; Pro Patria, Pro Vercelli e Como 18; Arezzo 17; Pianese 16; Gozzano 14; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 5.