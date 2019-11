Giana Erminio-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Dobbiamo migliorare nei particolari''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 17 novembre, 15ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 17.30 allo stadio "Città di Gorgonzola" contro la Giana Erminio.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura che si è svolta sul campo dell'Acquacalda: Andreoli, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Lombardo, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo."Abbiamo provato in settimana qualcosa di diverso, valuteremo fino a domenica il da farsi, anche in base al terreno di gioco che troveremo - ha detto mister Dal Canto in conferenza stampa presentando la gara con la Giana Erminio -. Siamo la settima difesa ed il sesto attacco, la posizione di classifica rispecchia quello che abbiamo prodotto, non vedo meriti o demeriti particolari, concediamo poco agli avversari e in quelle situazioni veniamo puniti, produciamo una marea di situazioni per fare gol e concretizziamo l’indispensabile: non so se questo dipende dalla personalità o meno dei giocatori. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo migliorare nei particolari, dobbiamo andare alla ricerca di maggiore precisione, soprattutto sotto rete. Dobbiamo tentare di far meglio per quelle che sono le nostre possibilità, dobbiamo proseguire il nostro cammino, migliorandoci. Se un giocatore come Guberti dice che ci vuole maggiore personalità è perchè è uno che ce l’ha a dismisura, altrimenti non avrebbe giocato ad alti livelli aldilà delle giocate tecniche che ha: ogni persona poi è fatta a modo proprio, abbiamo schierato quasi in tutte le partite 4 giocatori under, è normale che i più giovani abbiano bisogno di maggiore tempo. Spero che la squadra continui nel processo di crescita, i miglioramenti che facciamo devono essere confortati dai risultati ed oggi lo facciamo a fasi alterne, vuol dire che abbiamo qualche difetto, se vogliamo tentare di stare su in classifica dobbiamo tramutare in gol le occasioni che produciamo, sotto questo profilo possiamo fare meglio".In classifica la Robur Siena è al 6° posto con 22 punti ed un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mentre la Giana si trova penultima a quota 9 con 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte.Monza 33 punti; Renate 26; Pontedera 25; Alessandria 24; Carrarese 23; Robur Siena e Novara 22; Juventus U23 20; AlbinoLeffe e Pistoiese 19; Pro Patria, Pro Vercelli e Como 18; Arezzo 17; Pianese 16; Gozzano 14; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 5.