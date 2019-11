Calcio femminile, Robur Siena Women sconfitta a Livorno

LIVORNO CALCIO FEMMINILE-ROBUR SIENA WOMEN 3-2 (2-1)

Arriva la prima sconfitta stagionale per le ragazze della Robur Siena Women, maturata sul campo del Livorno Calcio femminile con il risultato di 3-2. Una partita sotto certi aspetti molto simile a quella della settimana scorsa, con un esito ancora più amaro. Anche questa volta infatti le bianconere hanno avuto per larghi tratti il pallino del gioco e la situazione sotto controllo, salvo poi vedersi sfuggire la partita di mano per un paio di situazioni sfortunate.La gara si sblocca a metà del primo tempo quando dopo una rimessa laterale, Ilaria Presentini mette un cross velenoso a centro area e il capitano Giulia Bruci è rapida ad approfittare del buco difensivo.Le padrone di casa trovano il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Carletti che spinge in rete una sfortunata deviazione di un difensore bianconero.La reazione della Robur è veemente ed immediata, e porta al nuovo vantaggio, nuovamente sull’asse Presentini-Bruci, con la prima a servire splendidamente la compagna che davanti al portiere non sbaglia.Si va così a riposo sul risultato di 2-1.Nella ripresa il copione non cambia, con la Robur Siena a controllare la partita senza però riuscire a trovare l’affondo per il terzo gol. E così arriva inaspettato il gol del pareggio, direttamente su punizione da oltre la metà campo: il lancio di Campanile finisce direttamente in rete dopo un rimbalzo sul terreno, sfruttando un’incomprensione della retroguardia bianconera. La doccia fredda si fa sentire e pochi minuti dopo arriva anche il gol del 3-2: su rimessa dal fondo per la Robur, il rinvio corto del portiere viene intercettato da Tavolario che si invola verso la porta e sigla il gol del vantaggio.La partita non offre altri spunti interessanti, con la Robur che cerca di reagire senza però mai trovare lo spiraglio giusto, mancando un po’ in cattiveria e in esperienza.Termina dunque con un’immeritata e sfortunata sconfitta la quinta giornata di campionato, così commentata dal difensore Sara Martini: “Purtroppo è stata una partita sfortunata, ci hanno penalizzato le occasioni. Nel secondo tempo non siamo state abbastanza convinte e aggressive e su questo lavoreremo durante gli allenamenti per affrontare al meglio le prossime sfide che ci aspettano”.La Robur Siena Women tornerà in campo domenica 24 novembre, quando ospiterà il Filecchio Fratres.