Pianese-Como, 24 convocati da Masi: ''In campo per ottenere il massimo risultato''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 24 novembre, 16ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il Como.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Dragone Edoardo, Fontana Andrea, Sarini Lorenzo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Romano Antonio, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King

Indisponibili Leonardo Vitali e Gabriele Zagaria.



"Il Como ha obiettivi diversi dalla salvezza, per noi è una partita importante perchè ci potrebbe permettere di allungare la nostra serie positiva e mettere altri punti in cascina per il nostro obiettivo - così mister Masi presentando la gara di domani -. La Pianese scenderà in campo, come sempre, per ottenere il massimo risultato. Rientra Dierna dalla squalifica, Vitali si opererà martedì e non sarà disponibile per un po’ di tempo, mentre Vavassori è rientrato normalmente in gruppo. C’è da valutare anche la caviglia di Lorenzo Benedetti, ma sono considerazioni che faremo domenica mattina, contiamo di recuperarlo per la prossima settimana. Non è ancora tempo di bilanci, bisogna cercare di fare altri punti e crescere nell’autostima e nella consapevolezza dei nostri mezzi a disposizione. I bilanci li faremo più avanti, adesso pensiamo alla gara contro il Como".



In classifica la Pianese si trova al 15° posto con 17 punti e un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte mentre il Como è 13° con 18 punti e 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.



Classifica

Monza 36 punti; Renate 28; Novara, Pontedera e Siena 25; Alessandria e Carrarese 24; Pro Vercelli 22; Juventus U23 20; AlbinoLeffe, Pro Patria e Pistoiese 19; Como e Arezzo 18; Pianese 17; Gozzano 15; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 8.