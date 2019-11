Robur Siena-Pontedera, 25 convocati da Dal Canto: ''Fare una buona partita con un risultato positivo''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 25 giocatori per la partita di domani, domenica 24 novembre, 16ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 17.30 allo stadio "Artemio Franchi" contro il Pontedera.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Andreoli, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Lombardo, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo."La squadra deve pensare di fare una buona partita e portare a casa un risultato positivo, che oggi ci serve, soprattutto in casa dal punto di vista del morale - così mister Dal Canto presentando la gara di domani in conferenza stampa -. Credo che la squadra si sia meritata i punti che ha fatto, è vero che spesso abbiamo fatto prestazioni superiori agli altri, ma se non abbiamo ottenuto risultati vuol dire che abbiamo commesso degli errori, o nel prendere alcuni gol o nell’avere poca precisione nel calciare in porta. Fondamentalmente non abbiamo un modulo prediletto, possiamo fare un po’ tutto, abbiamo prodotto bene con il 3-5-2, così come il 4-3-1-2 all’inizio, e anche quando a partita in corso ci mettiamo 4-4-1-1 per recuperare: abbiamo molti giocatori tecnici, con i giocatori offensivi diventiamo spesso imprevedibili. L’importante è essere organizzati nella fase di non possesso. Il Pontedera è una società che lavora bene, schiera spesso tanti giovani ma se li azzeccano tutti gli anni vuol dire che sanno quello che fanno: hanno anche giocatori over buoni. Organizzazione, fame e ferocia a volte possono portare risultati insperati per squadre di rango minore, non dico la vittoria del campionato però posizioni ghiotte di classifica sì".In classifica la Robur Siena è al 5° posto con 25 punti ed un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mentre il Pontedera si trova in 4ª posizione a quota 25 con 7 vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte.Monza 36 punti; Renate 28; Novara, Pontedera e Siena 25; Alessandria e Carrarese 24; Pro Vercelli 22; Juventus U23 20; AlbinoLeffe, Pro Patria e Pistoiese 19; Como e Arezzo 18; Pianese 17; Gozzano 15; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 8.