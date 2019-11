La Pianese sconfitta in casa da un poker del Como

PIANESE-COMO 1-4 (0-3)

Pesante sconfitta per la Pianese che, nella 16ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 24 novembre, allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto, viene superata con un netto 1-4 dal Como.Al 6' minuto traversone di Udoh nel mezzo, con Toninelli che anticipa l’inserimento di Momentè. Al 9′ conclusione dal limite di Ganz respinta in tuffo da Fontana, poi al 12′ amiatini pericolosi su calcio di punizione con il tiro di Momentè respinto dalla barriera. Al 14′ ospiti in vantaggio con il colpo di testa di Gabrielloni, in posizione molto dubbia di fuorigioco. Reazione delle zebrette con una percussione di Udoh alla mezz’ora sventata all’ultimo istante dal tackle di Crescenzi, successivamente, al 37 minuto, cross nel mezzo di Giacomo Benedetti per il colpo di testa di Regoli che sfiora il palo. Al 39′ raddoppio dei lombardi con Ganz, anche in questa occasione in dubbia posizione irregolare. Al 42′ tris del Como ancora con Gabrielloni.In avvio di ripresa i bianconeri tentano di riaprire la partita con un tiro dal limite di Simeoni disinnescato in tuffo da Facchin, al 49′ gran gol di Momentè con un calcio di punizione dal limite che si insacca all’incrocio. La Pianese prende fiducia e sfiora la seconda marcatura con Catanese al 60′, poi in contropiede è bravo Fontana a respingere il tocco sottoporta di Ganz al 66 minuto. Gli amiatini non demordono con il tentativo di Simeoni al 71′ che non trova fortuna, poi al 74′ palo colpito dagli ospiti con Ganz. Nel finale arriva il quarto gol del Como con Celeghin.Con la sconfitta di oggi la Pianese rimane ferma a quota 17 punti in classifica con un bilancio di 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte e solo 6 punti ottenuti nelle ultime 7 partite di campionato.Il prossimo turno, domenica 1 dicembre alle 15, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate in una difficile trasferta allo stadio ''Silvio Piola'' contro il Novara per la 17ª giornata di campionato.: Fontana, Seminara (79′ Montaperto), Dierna (72′ Bianchi), Simeoni, Catanese, Udoh, Benedetti Giacomo (79′ Scarlino), Momentè, Gagliardi, Figoli (56′ Ambrogio), Regoli (72′ Rinaldini). A disposizione: Sarini, Dragone, Cason, Vavassori, Carannante, Benedetti Luca, Romano. All. Masi Marco: Facchin, Toninelli, Bovolon, Peli (64′ Iovine), Ganz (91′ Sbarella), Gabrielloni, Crescenzi, Bellemo, Raggio Garibaldi, De Nuzzo (85′ Ferrazzo), Marano (63′ Celeghin). A disposizione: Zanotti, Solini, H’Maidat, Bolchini, Vocale, Soldi, Loreto. All. Banchini MarcoARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Mirco Carpi Melchiorre-Fabio Catani)MARCATORI: 14′ e 42′ Gabrielloni (C) 39′ Ganz (C) 49′ Momentè (P) 84′ Celeghin (C)AMMONITI: De Nuzzo, Bellemo (C), Udoh, Simeoni, Rinaldini (P)ESPULSIONE: espulso all’89’ Toninelli (C)NOTE: 168 spettatori paganti, incasso 1950 Euro