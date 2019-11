Robur Siena Women, pesante sconfitta casalinga contro la capolista Filecchio Fratres

ROBUR SIENA WOMEN-FILECCHIO FRATRES 2-6 (1-4)

Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze della Robur Siena Women, arrivata nella proibitiva sfida casalinga contro il Filecchio Fratres, capolista e ancora imbattuta in questo campionato. Il risultato tennistico finale, 6-2 per gli ospiti, non rende in realtà onore al carattere e alla combattività delle ragazze bianconere che nonostante le difficoltà non si sono mai arrese.Autentica mattatrice della giornata è stata l’attaccante gialloverde Fenili, autrice di 4 gol, di cui 3 nella prima frazione di gioco. Le prime tre reti infatti portano tutte la sua firma, con la difesa bianconera incapace di trovare le giuste contromisure. Sul risultato di 1-0 è stata però solo la sfortuna a fermare la reazione della Robur, con la punizione di Tordini a centrare il palo. Il gol arriva quando ormai la partita ha preso il binario gialloverde, con il capitano Giulia Bruci a siglare l’1-3 da posizione molto defilata dopo una bella incursione in area. Prima che l’arbitro fischi l’intervallo c’è tempo anche per il gol del 4-1, questa volta siglato dalla numero 7 Manganiello direttamente su calcio di punizione, che bacia la traversa e si insacca alle spalle del portiere.Nella ripresa è ancora il Filecchio a trovare la via del gol, prima nuovamente con Fenili e poi con Paoli.Nonostante il passivo pesante, la Robur continua la sua partita aggressiva e combattiva e trova meritatamente il gol, un premio per la tenacia e la voglia di non mollare: questa volta infatti la punizione di Tordini si insacca nell’angolino basso più lontano e sancisce il 2-6 finale.Termina così la sesta giornata di campionato, con una sconfitta pesante ma anche tanti aspetti positivi da cui ripartire, come sottolineato da Jessica Caligiore al termine della partita: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e il risultato lo dimostra. Oggi però abbiamo mostrato quel carattere e quella voglia che ci erano un po’ mancate nelle scorse giornate, e da qui dobbiamo ripartire per continuare a dire la nostra in questo campionato”.La Robur Siena Women tornerà in campo domenica 1 dicembre sul campo della Vigor Rignano.