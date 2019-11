Robur Siena-Teramo, 25 convocati da Dal Canto per la sfida di Coppa Italia

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 25 giocatori per la partita di domani, mercoledì 27 novembre, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Lega Pro, in programma alle 20.30 allo stadio "Artemio Franchi" di Siena contro il Teramo.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Lombardo, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo. Indisponibili Varga e Panizzi."I numeri nel calcio non equivalgono sempre ad un risultato, però testimoniano qualcosa che succede: i gol fatti ed i gol subiti danno la posizione di classifica che abbiamo, abbiamo offerto molte prestazioni buone, migliori degli avversari, ma non basta - ha detto mister Dal Canto presentando la gara -. Siamo al quarto posto in classifica perchè vuol dire che oggi ci meritiamo questa posizione, dobbiamo tentare di fare meglio nei dati che possono spostare gli equilibri nelle partite. Non siamo una squadra perfetta, non lo è nessuno: tolto il Monza, c’è un equilibrio mai visto negli scorsi anni in serie C. Dobbiamo proseguire a lavorare e credere in quello che facciamo, senza avere la presunzione di pensare che siamo meglio degli altri. Non vedo il motivo per il quale si debba cadere in una sorta di “depressione sportiva”, oggi ci deve subentrare il fastidio che ogni squadra che gioca in casa nostra tra un po’ si mette a ridere, questo deve stuzzicare il nostro orgoglio perchè questo aspetto deve cambiare. Il Teramo ha giocatori importanti, è una società che ha speso, ma sarà una sfida equilibrata, andiamo a giocarci le nostre chances di passare il turno, sono convinto che la squadra vada in campo e faccia la prestazione, poi il risultato sarà condizionato dagli episodi e dobbiamo portarli il più possibile dalla nostra parte".