La Robur Siena vince la settima gara in trasferta sul campo dell'Alessandria

ALESSANDRIA-ROBUR SIENA 1-3 (0-1)

Continua a vincere in trasferta la Robur Siena che nella 17ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 1 dicembre, supera l'Alessandria allo stadio "Giuseppe Moccagatta" con il risultato di 1-3, ottenendo così la settima vittoria (più un pareggio) fuori dalle mura di casa su 8 partite disputate.I bianconeri passano in vantaggio al 22' con Lombardo su calcio di punizione. Nella ripresa pareggiano i padroni di casa al 19' con Eusepi, ma una doppietta di Guidone, con reti al 35' e 43' portano la vittoria in casa Robur per 1-3.Con la vittoria di oggi i bianconeri salgono a 28 punti in classifica con un bilancio di 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.Il prossimo turno, sabato 7 dicembre alle 20.45, vedrà la squadra di mister Dal Canto ospitare il Como allo stadio "Artemio Franchi" per l'anticipo della 18ª giornata di campionato.: Valentini, Sciacca, Chiarello (12’st Sartore), Dossena, Castellano (22’st Casarini), Eusepi (28’st Pandolfi), Cambiaso, Celia, Suljic, Arrighini, Cosenza. All. Scazzola. A disp. Marietta, Gilli, Akammadu, Gerace, Gjura, Cleur, Crisanto, M’Hamsi.: Confente; Lombardo, D’Ambrosio, Baroni, Migliorelli; Serrotti (24’st Da Silva), Arrigoni, Vassallo (37’st Oukhadda); D’Auria (24’st Guberti); Cesarini (42’st Polidori), Guidone. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Ortolini, Campagnacci, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento.Arbitro: Daniele De Santis (Lecce). Assistenti: Davide Moro (Schio) e Alberto Zampese (Bassano del Grappa).Marcatori: 22’pt Lombardo, 19’st Eusepi, 35’st e 43’st GuidoneAmmoniti: Cambiaso, Eusepi, Cosenza, Baroni, Dossena, Vassallo, Migliorelli