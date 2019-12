La Pianese agguanta il pareggio all'utimo minuto a Novara

NOVARA-PIANESE 1-1 (1-0)

Pareggio in extremis per la Pianese che, nella 17ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 1 dicembre, allo stadio "Silvio Piola", ottiene un punto prezioso con il risultato di 1-1 sul difficilissimo campo del Novara. Reti di Gonzalez per il Novara al 9' e di Momentè al 4' di recupero.Prima azione di marca amiatina al 3 minuto con un tiro velleitario dal limite di Giacomo Benedetti che non inquadra lo specchio della porta, poi all’11’ gol del Novara con un tiro dai 20 metri di Gonzalez. Reazione delle zebrette al 15 minuto con un tiro-cross di Giacomo Benedetti smanacciato da Marchegiani, alla mezz’ora atterrato all’interno dell’area di rigore Cason: lascia proseguire il gioco il direttore di gara. Novara pericoloso al 36 con un fendente di Buzzegoli bloccato a terra da Fontana, al 38′ girata sottoporta di Udoh che sfiora il palo. Al 40′ occasionissima per la Pianese con Udoh che anticipa il portiere e da posizione defilata conclude di un soffio a lato. Bianconeri tutti in avanti alla ricerca del pareggio e con un episodio molto dubbio al 42′: tocco di mano di un difensore del Novara su traversone di Giacomo Benedetti all’interno dei sedici metri, con l’arbitro che lascia giocare, nonostante le proteste dei giocatori amiatini.Ad inizio ripresa Fontana anticipa ottimamente in uscita Buzzegoli, al 60′ tiro di Rinaldini neutralizzato dall’estremo difensore locale. Pianese tutta riversata in avanti con un diagonale di Momentè dai venti metri che sibila sul fondo. Senesi ancora in avanti e insidiosi al 74 minuto con una conclusione a giro di Rinaldini che sfiora l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Al 77′ tentativo di Romano che non trova fortuna, sul fronte opposto ci prova all’81 Cassandro da fuori ed è bravo Fontana a respingere in angolo. Al 94′ arriva il meritato pareggio della Pianese con il colpo di testa vincente di Momentè che consegna un punto importante ai bianconeri di mister Marco Masi.Con il pareggio di oggi la Pianese sale a quota 18 punti in classifica con un bilancio di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, ma comunque solo 7 punti ottenuti nelle ultime 8 partite di campionato.Il prossimo turno, sabato 7 dicembre alle 15, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il Pontedera per la 18ª giornata di campionato.: Marchegiani, Cagnano, Sbraga, Bove, Nardi, Buzzegoli (77′ Schiavi), Bortolussi (77′ Pinzauti), Gonzalez (77′ Peralta), Bianchi, Piscitella (68′ Collodel), Barbieri (71′ Cassandro). A disposizione: Marricchi, Tartagna, Pogliano, Zunno, Visconti, Capanni, Fonseca. All. Banchieri Simone: Fontana, Seminara (89′ Montaperto), Cason (66′ Romano), Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh (58′ Rinaldini), Benedetti Giacomo (46′ Regoli), Momentè, Gagliardi, Figoli (46′ Carannante). A disposizione: Sarini, Ambrogio, Vavassori, Benedetti Luca, Scarlino, Tampwo. All. Masi MarcoARBITRO: Tommaso Zamagni di Cesena (Massimiliano Bonomo-Fabrizio Giorgi)MARCATORI: 11′ Gonzalez (N) 94 Momentè (P)AMMONITI: Catanese, Udoh, Gagliardi, Romano (P) Cagnano, Bove (N)