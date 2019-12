Pianese-Pontedera, 22 convocati da Masi: ''In campo con sacrificio e determinazione''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, sabato 7 dicembre, anticipo della 18ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il Pontedera.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Luca, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Romano Antonio, Simeoni Luca, Tampwo Marco

ATTACCANTI: Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King

Indisponibili Giacomo Benedetti, Lorenzo Benedetti, Leonardo Bianchi, Leonardo Vitali e Gabriele Zagaria.



"Affrontiamo un’altra squadra di vertice come il Pontedera, per noi sarà come sempre una partita difficile - ha dichiarato mister Masi in conferenza stampa -. Incontriamo una squadra quadrata e allenate bene: la Pianese scenderà in campo con sacrificio e determinazione. In passato ho giocato e anche allenato il Pontedera, a livello personale ho ricordi buoni e meno buoni, credo di aver lasciato un’impronta di lavoro negli anni che sono stato lì. Dobbiamo cercare di fare punti, perché ne abbiamo bisogno. Non saranno a disposizione gli infortunati Giacomo Benedetti, Bianchi, Vitali, Lorenzo Benedetti e Zagaria, qualcosa cambieremo nella formazione di partenza perché sono assenze importanti, abbiamo perso anche un giovane come Giacomo Benedetti che ne avrà per un mese e mezzo. Nella partita con il Pontedera cercheremo una soluzione alternativa, sperando di ottenere un buon risultato".



In classifica la Pianese si trova al 15° posto con 18 punti e un bilancio di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte mentre il Como è 3° con 29 punti e 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.



Classifica

Monza 42 punti; Renate e Pontedera 29; Siena 28; Carrarese 27; Novara 26; AlbinoLeffe e Alessandria 25; Juventus U23, Pro Vercelli, Arezzo e Como 22; Pistoiese e Pro Patria 21; Pianese 18; Lecco e Gozzano 15; Pergolettese 12; Olbia 11; Giana Erminio 10.