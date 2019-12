Sconfitta casalinga per la Pianese contro il Pontedera

PIANESE-PONTEDERA 1-2 (0-1)

Sconfitta casalinga per la Pianese che, nell'anticipo della 18ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, sabato 7 dicembre, allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto, viene superata dal forte Pontedera con il risultato di 1-2.Per gli ospiti una rete per tempo: al 37' di Bruzzo e al 27' del secondo tempo di Serena. Al 39' arriva la rete dei bianconeri con Catanese ma la gara finisce così.Con la sconfitta di oggi la Pianese rimane ferma a quota 18 punti nella zona bassa della classifica con un bilancio di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, e solo 7 punti ottenuti nelle ultime 9 partite di campionato con l'ultima vittoria che risale all'11 novembre contro la Pergolettese.Il prossimo turno, sabato 14 dicembre alle 20.45, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate allo ''Stadio dei Marmi'' contro la Carrarese per la 19ª giornata di campionato.: Fontana, Seminara (77′ Ambrogio), Cason (63′ Rinaldini) , Dierna, Simeoni, Catanese, Momentè, Gagliardi, Carannante (63′ Figoli), Regoli, Montaperto (85′ Udoh). A disposizione: Sarini, Vavassori, Benedetti Luca, Scarlino, Romano. All. Masi Marco: Mazzini, Ropolo, Mannini, Caponi, De Cenco (66′ Semprini), Tommasini, Cicagna (88′ Benassai), Serena (79′ Bernardini), Piana (88′ Risaliti), Calcagni, Bruzzo (66′ Barba). A disposizione: Sarri, Bianchi, Pavan, Giuliani, Salvi, Bardini. All. Maraia IvanARBITRO: Sajmir Kumara di Verona (Antonio Piedipalumbo-Andrea Nasti)MARCATORI: 37′ Bruzzo (PO) 72′ Serena (PO) 84′ Catanese (PI)AMMONITI: Cason, Gagliardi, Dierna (PI) Mannini, Caponi, Cicagna, Piana (PO)NOTE: 93 spettatori paganti, incasso 1085 Euro