Per la Robur Siena arriva la vittoria al ''Franchi'' contro il Como

ROBUR SIENA-COMO 1-0 (0-0)

Ritorna finalmente la vittoria allo stadio "Artemio Franchi" per la Robur Siena, che in casa aveva vinto solo una volta in questo campionato contro la Pianese il 23 ottobre scorso.Nella 18ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata ieri sera, sabato 7 dicembre, i bianconeri superano il Como con il risultato di 1-0 agguantando, in attesa delle gare di oggi, il 3° posto in classifica.Con gli ospiti in 10 causa l'espulsione al 20' per doppia ammonizione di Peli, il Siena va in rete con un gran tiro da fuori di D'Auria al 17' della ripresa. Arriva anche la possibilità del raddoppio ma il tentativo di Guidone finisce sul palo. Finisce 1-0.Con questa vittoria i bianconeri salgono a 31 punti con un bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 15 dicembre alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata in trasferta allo stadio "Silvio Piola" contro il Novara per la 19ª giornata di campionato, ultima gara del girone di andata.: Confente, Migliorelli, Arrigoni (41’st Gerli), D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini (41’pt Guberti), Baroni, D’Auria, Vassallo (41’st Da Silva), Guidone (33’st Polidori), Lombardo. All. Belmonte. A disp. Ferrari, Ortolini, Campagnacci, Oukhadda, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola.: Facchin, Solini (20’st De Nuzzo), Bovolon, Iovine, Peli, Gabrielloni, Crescenzi, Bellemo, Raggio Garibaldi (38’st Celeghin), Marano, Miracoli (28’st H’Maidat). All. Banchini. A disp. Zanotti, Ferrazzo, Bolchini, Sbardella, Bianconi.Arbitro: Luca Angelucci (Foligno). Assistenti: Michele Somma (Castellammare di Stabia) e Francesco D’Apice (Castellammare di Stabia)Marcatori: 17’st D’AuriaAmmoniti: Vassallo, Peli, D’AuriaEspulsi: PeliNote: 1971 abbonati, 565 paganti (111 ospiti) 16800 euro incasso (compresa quota abbonati)