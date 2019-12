E' uscito l'Annuario del Calcio Senese

L'Annuario del Calcio Senese arriva puntuale, sotto l’albero di Natale, per festeggiare la 24ª uscita consecutiva che è un record per pubblicazioni sportive a scopo informativo e di memoria storica.L’Annuario, come al solito, non sarà in edicola ma distribuito alle Società per la cena degli auguri e gli interessati possono richiederlo a giulianocinci@alice.it.In questa 24ª edizione, l’attività dilettantistica senese, con tutti i protagonisti in prima pagina, curiosità, amarcord, festa gol, momenti magici, panchine, festeggiamenti vari e ovviamente tutte le società dalla serie C alla terza categoria, con foto delle squadre, nomi, ruoli, anno di nascita dei calciatori, gli staff dirigenziali e tecnici, fino allo stadio, i colori sociali al sito web, oltre ad uno spaccato sul calcio giovanile e il Bacco Sportivo rappresentano l’ennesima fatica editoriale di Giuliano Cinci.Con un grande impegno personale, girando sui campi della provincia, l’Annuario vi offre in esclusiva centinaia di foto inedite dei “mitici” numero 10 e di 100 centrocampisti delle società senesi. Un lavoro improbo per impegno, dispendio di energie e costi di lavorazione per dare visibilità ai dilettanti senesi dove passione e volontariato sono i valori caratterizzanti.L’Annuario continua a confermarsi uno strumento storico di primaria importanza non solo per gli addetti ai lavori ma anche per tutti gli appassionati del calcio cosiddetto minore e da oggi, per chi avesse perso qualche numero, è consultabile presso la Biblioteca degli Intronati di Siena.