Calcio femminile: con una grande rimonta torna alla vittoria la Robur Siena Women

ROBUR SIENA WOMEN-AQUILA MONTEVARCHI 3-2 (1-2)

Rimonta pazzesca della Robur Siena Women che, sotto 2-0 dopo i primi 15 minuti, ribalta completamente il risultato, imponendosi per 3-2 contro l’Aquila Montevarchi, al termine di una partita tesissima. Le ragazze bianconere ritrovano così una vittoria che mancava da quattro giornate, ottenendo anche il primo successo casalingo.Come detto l’inizio è da incubo: dopo 15 minuti infatti il risultato è di 0-2, grazie alla doppietta di Brandani che per due volte coglie impreparata la difesa su una verticalizzazione da metà campo.La Robur però non si scompone e anzi reagisce veementemente, dominando letteralmente le avversarie sotto tutti i punti di vista e accorciando le distanze con Selvaggia Tordini, servita splendidamente da Matilde Toppi su calcio d’angolo. Si va così a riposo sul risultato di 1-2.Nella ripresa il copione non cambia, con la Robur a tenere il pallino del gioco nella speranza di trovare il pareggio. Il gol del pari arriva ancora sugli sviluppi di un corner, con il capitano Giulia Bruci lestissima a scaraventare in rete la palla rimasta in area dopo la mischia.Il gol galvanizza le padrone di casa mentre le ragazze ospiti faticano a riaffacciarsi nella metà campo avversaria, e rimangono addirittura in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Marraccini.Sul finale di gara arriva il gol del sorpasso: Bruci ruba palla sulla trequarti approfittando di un disimpegno sbagliato della difesa, si invola verso la porta e viene atterrata dentro l’area: sul dischetto del rigore si presenta Tordini che è freddissima e sigla così il gol del definitivo 3-2.Una rimonta di grande carattere e personalità, un risultato alla fine giusto per quello che si è visto in campo e di grande aiuto morale per il prosieguo della stagione, che permette anche di lasciare alle spalle l’ultimo mese poco fortunato.