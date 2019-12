Coppa Italia, la Robur sconfitta dalla Ternana viene eliminata ai quarti di finale - FOTO

ROBUR SIENA-TERNANA 0-1 (0-0)

Nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, giocata questa sera, mercoledì 11 dicembre, allo stadio ''Artemio Franchi'', la Robur Siena viene sconfitta dalla Ternana con il risultato di 0-1 e viene così eliminata dalla competizione con gli umbri che conquistano così l'accesso alla semifinale.Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, con maggiori occasioni per i bianconeri, nella ripresa Lombardo sciupa dopo 5' una grande occasione calciando a porta praticamente spalancata contro il portiere avversario. Al 19' arriva la rete per la Ternana con Vantaggiato che si trova solo davanti a Ferrari e non sbaglia. Passano solo tre minuti e i rossoverdi sfiorano il raddoppio ma Partipilo colpisce il palo. Finisce 0-1 con diverse occasioni sprecate dai bianconeri.: Ferrari, Guberti, Campagnacci (24’st D’Auria), Romagnoli, Gerli, Oukhadda, Polidori (28’st Ortolini), Da Silva (41’st Guidone), Andreoli (24’st Serrotti), Buschiazzo, Panizzi. All. Dal Canto. A disp. Confente, Migliorelli, Arrigoni, D’Ambrosio, Baroni, Setola, Argento, Lombardo.: Marcone, Furlan (24’st Parodi), Vantaggiato, Russo (46’st Diakitè), Paghera (1’st Palumbo), Sini, Defendi, Nesta (35’st Celli), Bergamelli, Damian, Partipilo (24’st Torromino). All. Gallo. A disp. Tozzo, Iannarilli, Mammarella, Ferrante, Suagher, Marilungo, Niosi.Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo). Assistenti: Cosimo Cataldo (Bergamo) e Marco Ceccon (Lovere)Marcatori: 19’st VantaggiatoAmmoniti: Buschiazzo, Russo, Da SilvaNote: 837 paganti (118 ospiti), 4795 euro incasso