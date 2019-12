Novara-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Campo difficile, mi aspetto una gara tirata''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 15 dicembre, 19ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, e ultima gara del girone di andata, in programma alle 15.15 allo stadio "Silvio Piola" contro il Novara.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura all'Acquacalda: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo. Indisponibili Cesarini, che non ha recuperato dalla forte contusione al polpaccio rimediata nella partita con il Como, e Lombardo, che ha riportato una distrazione al gemello esterno della gamba destra: per il numero 33 bianconero sono previste tre settimane di stop."Resta il dispiacere perchè la Coppa Italia era una competizione a cui tenevamo e siamo arrivati ad un passo dalla semifinale, però abbiamo giocato una partita a viso aperto ed è stata una gara equilibrata - così mister Dal Canto nel corso della presentazione della partita contro il Novara -. Durante la settimana tentiamo di limare quello che possiamo, con il lavoro e con l’attenzione, è una squadra che lavora come un mulo e si sforza di fare quello che deve, poi ci sono caratteristiche su cui puoi incidere ed altre no. Il Novara? Secondo me sta bene, ha fatto un cammino simile al nostro e ha una squadra simile alla nostra, lotterà con noi per il miglior piazzamento possibile ai playoff, mi aspetto una gara equilibrata e tirata, andiamo su un campo difficile. La squadra ha fatto il cammino che doveva fare, ha avuto qualche battuta d’arresto di troppo in casa pero’ nessuno si aspettava sette vittorie fuori casa: il cammino è buono, poi ci sono delle sorprese come Renate e Pontedera che non si aspettava nessuno, il campionato però finisce a maggio e nel girone di ritorno di solito emergono le squadre con forza e caratura, speriamo di essere tra quelle."In classifica la Robur Siena è al 4° posto con 31 punti ed un bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mentre il Novara si trova in 6ª posizione a quota 29 con 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.Monza 45 punti, Pontedera 35; Renate 32; Robur Siena 31; Carrarese 30; Novara 29; Arezzo, AlbinoLeffe e Alessandria 25; Pro Vercelli 23; Pistoiese, Juventus U23 e Como 22; Pro Patria 21; Pianese, Lecco e Gozzano 18; Pergolettese 15; Olbia 11; Giana Erminio 10.