La Pianese pareggia nel recupero contro la Carrarese

CARRARESE-PIANESE 1-1 (0-0)

Pareggio al terzo minuto di recupero per la Pianese che, nell'anticipo della 19ª giornata (ultima di andata) del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata ieri, sabato 14 dicembre, allo ''Stadio dei Marmi" contro la Carrarese, riesce ad impattare con il risultato di 1-1.Amiatini pericolosi al 5' minuto con il calcio di punizione dai trenta metri di Simeoni che si infrange sulla folta barriera, reazione degli apuani al 7′ con un destro di Valente disinnescato in tuffo da Fontana. Al 10' ancora senesi insidiosi con un doppio dribbling di Udoh che viene chiuso all’ultimo istante da Murolo. Alla mezz’ora traversone di Figoli per il colpo di testa di Catanese che termina di pochissimo a lato, successivamente al 37′ Forte blocca in presa alta uno spiovente di Vavassori. Sul finire di frazione conclusione dalla lunga distanza di Vavassori neutralizzato a terra dal portiere locale.Ad inizio ripresa tiro-cross di Gagliardi che viene smanacciato da Forte, al 60′ arriva la rete della Carrarese con il colpo di testa di Infantino. Reazione delle zebrette con un diagonale dalla distanza di Catanese al 64' bloccato e al 67′ con Simeoni che non trova fortuna. Occasionissima per la Pianese al 77' il colpo di testa sottoporta di Udoh salvato da un vero e proprio miracolo di Forte che respinge la sfera. All’86' fendente nel mezzo di Montaperto smanacciato dall’estremo difensore locale, al 92 destro a giro di Rinaldini. Al 93' arriva il meritatissimo pareggio dei senesi con un traversone di Montaperto per l’inserimento di Momentè che insacca sottoporta. Un punto preziosissimo per i bianconeri di mister Marco Masi."È andata bene perché è stata un’altra prova di carattere, dobbiamo capire perché in casa duriamo un po’ più fatica a fare risultati - ha dichiarato mister Masi al termine della gara - Oggi (ieri, ndr) siamo stati più cattivi, forse un po’ meno belli, ma abbiamo giocato sullo stesso piano della Carrarese: abbiamo messo in campo determinazione e non abbiamo mai mollato, anche quando siamo andati immeritatamente in svantaggio. Credo che sia un pareggio giusto. Tutta la squadra ci ha sempre creduto fino all’ultimo e abbiamo trovato il pareggio, segno che ci crediamo sempre. Chiudiamo il girone di andata con diciannove punti, in linea con il nostro cammino che, come sapevamo da inizio stagione, è difficile e complicato. Credo che se ci mettiamo a posto su alcune cose, ci manca poco per essere alla pari con tutte le squadre che lotteranno con noi”.Con questo risultato la Pianese sale a quota 19 punti con un bilancio di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, e 8 unti ottenuti nelle ultime 10 partite di campionato con l'ultima vittoria che risale all'11 novembre contro la Pergolettese.Il prossimo turno, sabato 21 dicembre alle 15.00, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro la Pro Vercelli per la 20ª giornata di campionato (prima di ritorno).

CARRARESE: Forte, Murolo (84′ Conson), Tedeschi, Damiani, Calderini (46′ Tavano), Foresta (91′ Agyei), Infantino (75′ Maccarone), Cardoselli, Ciancio, Mezzoni (46′ Pasciuti), Valente. A disposizione: Pinna, Badan, Rizzo, Manneh, Fortunati. All. Baldini Silvio

PIANESE: Fontana, Cason, Dierna (71′ Rinaldini), Simeoni, Catanese (84′ Montaperto), Udoh, Momentè, Gagliardi, Vavassori (91′ Scarlino), Carannante (71′ Seminara), Figoli (84′ Romano). A disposizione: Sarini, Ambrogio, Benedetti L.. All. Masi Marco

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo (Stefano Galimberti-Davide Conti)

MARCATORI: 60′ Infantino (C) 93′ Momentè (P)

AMMONITI: Fontana, Vavassori, Carannante, Gagliardi, Masi (P) Infantino, Conson (C)

NOTE: spettatori 1057, incasso 4084 Euro