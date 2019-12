Pesante sconfitta per la Robur Siena a Novara

NOVARA-ROBUR SIENA 4-0 (2-0)

Pesante sconfitta per la Robur Siena che, nella 19ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, ultima gara del girone di andata, giocata oggi domenica 15 dicembre, viene superata con un netto 4-0 dal Novara con due reti per tempo.Le reti di Bortolussi al 21' e Bianchi al 42' del primo tempo. Nella ripresa gol ancora di Bortolussi al 23' e rete del definitivo 4-0 di Piscitella nel recupero.I bianconeri rimangono così fermi a 31 punti con un bilancio di 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 22 dicembre alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata nuovamente in trasferta allo stadio "Bruno Nespoli" contro l'Olbia per la 20ª giornata di campionato, prima gara del girone di ritorno.: Marchegiani, Tartaglia, Cagnano (38’st Visconti), Sbraga, Nardi, Buzzegoli, Bortolussi, Gonzalez (33’st Schiavi), Bianchi, Barbieri, Peralta (16’st Piscitella). All. Banchieri. A disp. Marricchi, Collodel, Capanni, Paraoutis, Fonseca, Bellich, Pinzauti, Zacchi, Cassandro.: Confente, Arrigoni (1’st Gerli), D’Ambrosio, Guberti (20’st Da Silva), Serrotti (36’st Ortolini), Baroni, Oukhadda, D’Auria, Vassallo (20’st Campagnacci), Panizzi (36’st Migliorelli), Guidone. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Romagnoli, Polidori, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento.Arbitro: Paolo Bitonti (Bologna). Assistenti: Marco Della Croce (Rimini) e Tiziana Trasciatti (Foligno).Marcatori: 21’pt e 23’st Bortolussi, 42’pt Bianchi, 48’st PiscitellaAmmoniti: Baroni, D’Ambrosio, Panizzi