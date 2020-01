Arezzo-Pianese, prevendita biglietti

E' attiva a prevendita dei biglietti in vista della partita Arezzo-Pianese in programma domenica 12 gennaio allo stadio “Città di Arezzo” di Arezzo alle ore 17:30.La prevendita dei biglietti per la partita Arezzo-Pianese è attiva online sul sito www.sport.ticketone.it . Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. I biglietti sono acquistabili online al seguente link https://sport.ticketone.it/event/it/46485/90600726/arezzo-vs-pianese-serie-c I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Curva Nord (Settore Ospiti) € 10,00 – Tribuna Centalissima € 45,00 – Tribuna Centrale N/S € 35,00 – Tribuna Laterale N/S € 25,00 – Curva Sud € 10,00 – ingresso gratuito sotto i 6 anni. I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 11 gennaio.