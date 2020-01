La Robur Siena bloccata sul pari dalla Juventus U23

ROBUR SIENA-JUVENTUS U23 1-1 (1-0)

Pareggia la Robur Siena allo stadio "Artemio Franchi" contro la Juventus U23 con il risultato di 1-1, nella 21ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A (seconda di ritorno), giocata ieri sera, lunedì 13 gennaio.Passano in vantaggio i bianconeri di Dal Canto con Da Silva al 27' del primo tempo con un tiro a giro e la complicità dell'estremo difensore della Juventus. Al 40' arriva il pareggio degli ospiti con Tourè su azione conseguente a calcio di punizione.“Nel secondo tempo non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo fatto un primo tempo di livello alto contro una squadra organizzata e di grande qualità, abbiamo fatto gol fortuitamente ma siamo stati padroni di quello che è successo - ha dichiarato mister Dal Canto al termine della gara -. Nella ripresa la Juventus ha preso un po’ di predominio del campo ma il nostro portiere non ha fatto una parata. Non dovevamo prendere gol su una punizione da 100 metri messa morbida, questi episodi ci costano dei punti che possono diventare pesanti”.Con questo pareggio i bianconeri salgono a 32 punti con un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 19 gennaio alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata in trasferta allo Stadio dei Marmi contro la Carrarese per la 22ª giornata di campionato: Confente, Migliorelli, D’Ambrosio, Serrotti, Baroni, Gerli, D’Auria (29’st Campagnacci), Da Silva (29’st Arrigoni), Vassallo (44’st Oukhadda), Guidone (45’st Ortolini), Lombardo. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Cesarini, Romagnoli, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola, Argento.: Loria, Coccolo, Mota Carvalho, Beltrame (24’st Olivieri), Mule, Toure, Zanimacchia (39’st Freferiksen), Di Pardo, Rafia (14’st Portanova), Frabotta, Fagioli. All. Pecchia. A disp. Nocchi, Raina, Oliveira, Muratore, Peeters, Del Sole, Gozzi.Arbitro: Marco Monaldi (Macerata). Assistenti: Giuseppe Di Giacinto (Teramo) e Giulio Basile (Chieti)Marcatori: 27’pt Da Silva, 41’st ToureAmmoniti: Vassallo, LombardoNote: 1971 abbonati, 412 paganti, 15209 euro incasso (compresa quota abbonati)