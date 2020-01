Simone Icardi alla Robur Siena

Simone Icardi è un nuovo giocatore della Robur Siena. Centrocampista classe 1996, Icardi arriva in prestito dalla Virtus Entella fino al 30 giugno 2020.



Nato a Roma, ha vestito la maglia della Lupa Castelli Romani prima in serie D (27 presenze e 3 reti) e poi in serie C (11 presenze ed una rete), per poi disputare una stagione e mezza nel Catanzaro (serie C, 35 presenze e 3 reti in totale). A gennaio del 2018 si è trasferito alla Virtus Entella, giocando in serie B in 12 occasioni, mentre nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato in serie C dei liguri con 28 presenze e 2 reti (è passata alla storia anche la sua doppietta in Coppa Italia contro il Genoa che contribuì al passaggio del turno della Virtus Entella). Simone ha raggiunto oggi Siena e ha effettuato il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Alessandro Dal Canto. Icardi vestirà la maglia bianconera numero 7.