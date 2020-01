Pianese-Giana Erminio, 21 convocati da Masi: ''Contro la Giana, pazienza e luciditÃ ''

Pianese-Giana Erminio, 21 convocati da Masi: ''Contro la Giana, pazienza e lucidità''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di oggi, sabato 18 gennaio, anticipo della 22ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro la Giana Erminio.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Cason Stefano, Dierna Emilio, El Kaouakibi Hamza, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King

Indisponibili Simone Ambrogio, Antonio Romano e Gabriele Zagaria.



"Arriviamo alla partita contro la Giana Erminio abbastanza bene, per la Pianese sarà una gara impegnativa perchè affrontiamo una squadra completamente diversa dal girone d’andata, che da un mese ha fatto molti acquisti di valore importante: sara una gara da prendere con le molle, dove non dobbiamo avere fretta, ma pazienza e lucidità - Così mister Masi presentando la gara -. Non saranno a disposizione Ambrogio che si è operato ieri e ne avrà per circa un mese, Zagaria che ha subito un intervento al menisco e ci vorrà ancora un po’ e infine Romano che ha questa distorsione alla caviglia e la speranza è di riaverlo a disposizione la prossima settimana. E’ arrivato da poco il difensore El Kaouakibi, un ragazzo di struttura fisica importante, che sicuramente ci darà una mano: è uno specialista della corsia di destra e, dopo l’infortunio di Ambrogio, ci mancava un’alternativa in quel ruolo. In otto giorni affronteremo a Grosseto un trittico di tre partite consecutive con Giana Erminio, Pro Vercelli e Albinoleffe: saranno tutte partite importanti, ma dobbiamo focalizzarci sulla sfida di domani con la Giana Erminio, pensando ad una match alla volta, tenendo anche conto che ci sarà un dispendio fisico importante. Partiamo dalla Giana Erminio, poi da sabato sera inizieremo a pensare alla Pro Vercelli. Non abbiamo la possibilità di pensare a tutte e tre le partite insieme, ma concentrarci su una alla volta".



In classifica la Pianese si trova al 15° posto con 20 punti e un bilancio di 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte mentre la Giana è 20ª, fanalino di coda del campionato, con 11 punti e 1 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.