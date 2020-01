Serie C, una brutta Pianese sconfitta in casa dalla Giana Erminio

PIANESE-GIANA ERMINIO 1-2 (1-1)

Brutta sconfitta casalinga per la Pianese che, nell'anticipo della 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata ieri, sabato 18 gennaio, allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto, viene superata dalla Giana Erminio, (ex) fanalino di coda del campionato, con il risultato di 1-2.La Giana passa in vantaggio al 2' con un diagonale di Perna. Reazione degli amiatini all’8′ con un destro di Figoli che termina di poco a lato. Ancora zebrette insidiose al 13′ con un tocco corto di Simeoni per l’accorrente Momentè che di potenza calcia sul fondo, poi pochi minuti dopo colpo di testa di Dierna sottoporta che finisce di poco alto. Al 21′ incornata di Momentè respinta da Leoni, con il direttore di gara che però non concede a sorpresa il corner per i senesi. Al 40′ fallo di Montesano su Udoh con l’arbitro che assegna il calcio di rigore per i bianconeri: dal dischetto Momentè realizza la rete del pareggio al 41'. Ad inizio ripresa diagonale di Momentè a lato, al 51′ colpo di testa di Regoli che non inquadra lo specchio della porta e al 66′ Simeoni non trova fortuna dal limite. Al 71′ lancio di Catanese in direzione di Rinaldini che con un tiro a giro calcia di poco a lato, all’80' arriva la rete della Giana Erminio ancora con Perna. All’86 minuto tiro ravvicinato di Momentè disinnescato dal portiere, al 91′ conclusione di controbalzo dai 20 metri di Simeoni che esce sul fondo."Contro la Giana Erminio abbiamo fatto una prestazione inaspettata, con confusione in campo e non siamo stati bravi: questo ha compromesso la nostra prova e di conseguenza il risultato - così mister Marco Masi al termine della gara -. Siamo stati poco lucidi, non siamo stati squadra, eravamo scollati tra i reparti e disuniti: una prestazione brutta che non ci aspettavamo. Bisogna lasciare da parte il rammarico e rimettersi subito in carreggiata, siamo un gruppo forte se stiamo tutti insieme. Non bisogna ripetere queste prestazioni, perchè potevamo anche pareggiare, ma credo che oggi abbiamo fatto tantissima confusione con gli episodi che ci hanno condannato. Non so se è un bene o un male che affrontiamo subito la Pro Vercelli, questo lo vedremo mercoledì sera, ora ci dobbiamo leccare le ferite e da domani inizieremo a pensare al nostro prossimo avversario. Non vorrei che alcune cose compromettessero il nostro cammino".Con questa sconfitta la Pianese rimane ferma a quota 20 punti con un bilancio di 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Sono solamente 9 i punti ottenuti nelle ultime 12 partite di campionato con l'ultima vittoria che risale ormai all'11 novembre contro la Pergolettese.Il prossimo turno, domenica 26 gennaio alle 17.30, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate nuovamente allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro l'AlbinoLeffe per la 23ª giornata di campionato.: Fontana, Seminara, Dierna, Simeoni, El Kaouakibi (82′ Scarlino), Catanese, Udoh (64′ Rinaldini), Momentè, Gagliardi, Figoli (64′ Benedetti G.), Regoli. A disposizione: Vitali, Sarini, Cason, Vavassori, Carannante, Benedetti L., Montaperto. All. Masi Marco: Leoni, Solerio, Piccoli, Pinto (73′ Capano), Perna, Teso, Maltese (73′ Della Bona), Montesano, Cortesi (64′ Manconi), Madonna, Ballazzini (82′ Pirola). A disposizione: Marenco, Duguet, Zulli, Sosio, Mutton, Greselin, Corti. All. Albè Cesare.ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno (Lorenzo D’Ilario-Franco Iacovacci)MARCATORI: 2′ e 80′ Perna (GE) 41′ rig. Momentè (P)AMMONITI: Teso, Solerio (GE) Figoli, Catanese (P)NOTE: 63 spettatori paganti, incasso 774 Euro