Carrarese-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Partita difficile, andiamo a fare il nostro match''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di oggi, domenica 19 gennaio, 22ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 17.30 allo ''Stadio dei Marmi'' contro la Carrarese.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura all'Acquacalda: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Icardi, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Serrotti, Setola."Juventus U23 e Carrarese sono due squadre che si somigliano nel modo di giocare, nel modulo soprattutto - ha dichiarato mister Dal Canto presentando la gara -. La Carrarese secondo me però ha un pacchetto offensivo più incisivo, andiamo a giocare fuori casa quindi sarà una partita difficile ma dobbiamo andare a fare il nostro match, come abbiamo fatto con la Juve, dove la squadra a mio avviso nel complesso avrebbe meritato la vittoria. Abbiamo avuto spesso l’occasione per fare un balzo in avanti in classifica, se lo abbiamo fallito evidentemente oggi non siamo in grado di poterlo fare: ne abbiamo parlato in modo sereno con i giocatori, non lesiniamo impegno e non sono preoccupato. Nella scorsa stagione la maggior parte delle posizioni di alta classifica si sono decise all’ultima giornata, penso che questo campionato si possa decidere allo stesso modo. Cesarini sta bene, non gioca da quasi 35 giorni ma per recuperare condizione deve giocare: abbiamo tre partite in una settimana e ho necessità che sia nelle migliori condizioni, quindi ci sta che faccia un pezzo di partita consistente"In classifica la Robur Siena è al 7° posto con 32 punti ed un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, mentre la Carrarese si trova in 5ª posizione, anch'essa a quota 32 con 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.