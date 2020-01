La Robur Siena sconfitta a Carrara

CARRARESE-ROBUR SIENA 3-1 (2-0)

Brutta scontitta per la Robur Siena che, nella 22ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 19 gennaio, allo "Stadio dei Marmi" di Carrara, viene superata dalla Carrarese con il risultato di 3-1.Dopo una prima mezzora controllata dalla Robur, i padroni di casa passano in vantaggio al 37' del primo tempo con Cardoselli che supera Confente grazie alla complicità di una deviazione determinante di Lombardo. Al 46' arriva il raddoppio con Tedeschi che realizza lasciato completamente solo in area.Al 14' Infantino ribatte in rete una respinta di Confente su calcio di punizione e pochi minuti dopo la Robur rischia anche il 4-0. Al 41' Ortolini accorcia servito da Serrotti ma è ormai tardi: finisce 3-1.Con la sconfitta di oggi i bianconeri rimangono fermi a 32 punti con un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 26 gennaio alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro il Lecco per la 23ª giornata di campionato: Forte, Mignanelli, Murolo, Tedeschi, Maccarone (8’st Infantino), Damiani, Calderini (32’st Agyei), Pasciuti, Cardoselli (21’st Piscopo), Ciancio, Valente. All. Baldini. A disp. Pulidori, Conson, Tavano, Mezzoni, Fortunati.: Confente, Migliorelli, Arrigoni (11’st D’Auria), D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Baroni, Gerli, Da Silva (14’st Icardi), Guidone (34’st Ortolini), Lombardo. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Campagnacci, Romagnoli, Oukhadda, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi, Setola, Argento.Arbitro: Alberto Santoro (Messina). Assistenti: Davide Moro (Schio) e Alberto Zampese (Bassano del Grappa)Marcatori: 37’pt Cardoselli, 46’pt Tedeschi, 14’st Infantino, 41’st OrtoliniAmmoniti: Mignanelli, Da Silva, Murolo, Guidone, Piscopo