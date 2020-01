Olbia-Robur Siena, 23 convocati da Dal Canto: ''Riprendere subito il nostro cammino''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, mercoledì 22 gennaio, recupero della 20ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 18.30 allo ''Bruno Nespoli'' contro l'Olbia.Di seguito l’elenco dei convocati: Andreoli, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Icardi, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Serrotti, Vassallo."Tentiamo di riprendere subito il nostro cammino, nonostante la battuta d’arresto con la Carrarese, pesante nel risultato. Andiamo a fare la nostra partita. Cerchiamo di recuperare energie per la sfida di domani, è chiaro che ci possono stare alcuni cambi di formazione rispetto a domenica, ma la squadra a grandi linee rimarrà con la propria identità. Sarà una partita difficile perché giochiamo in casa di una squadra che è messa male in classifica e che va alla ricerca di un risultato positivo per tentare di aggrapparsi a qualche possibilità di lotta per la salvezza, sono partite pericolose. Dobbiamo andare a fare la partita con il nostro solito canovaccio, senza perdere il filo nonostante veniamo da una serie di risultati non positivi. Può sempre arrivare la partita che ti ridà il via, confidiamo ogni volta che possa essere quella buona".In classifica la Robur Siena è al 6° posto con 32 punti ed un bilancio di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre l'Olbia si trova in 19ª posizione, a quota 14 con 2 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.