Serie C, la Pianese non riesce piÃ¹ a vincere: pareggio a reti inviolate contro la Pro Vercelli

PIANESE-PRO VERCELLI 0-0

Nel recupero della 20ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, mercoledì 22 gennaio, allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto, la Pianese pareggia contro la Pro Vercelli con il risultato di 0-0.Prima occasione amiatina al 5' con il calcio d’angolo battuto da Catanese per il colpo di testa di Cason che termina di poco a lato, ancora zebrette insidiose al 10′ con l’incornata di Udoh che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz’ora ospiti pericolosi con Varas che impegna Vitali, poi al 36′ tentativo di Simeoni che non trova fortuna, sul finire di frazione tiro velleitario di El Kaouakibi alto. Ad inizio ripresa occasione per i bianconeri con un destro di Momentè di poco a lato e al 57′ con uno spiovente nel mezzo del neo-entrato Regoli con Udoh che di prima intenzione sfiora la rete. La Pianese costruisce e si rende nuovamente pericolosa al 64 minuto con il colpo di testa ravvicinato di Cason che sfila di poco a lato. Al 72′ ci prova Catanese dalla distanza con la sfera che finisce alta sopra la traversa, all’86' punizione dalla distanza di Momentè deviata in calcio d’angolo dalla barriera.Con il risultato di oggi la Pianese sale a quota 21 punti con un bilancio di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. 10 i punti ottenuti nelle ultime 13 partite di campionato da parte della squadra di Piancastagnaio con l'ultima vittoria che risale ormai all'11 novembre contro la Pergolettese.Il prossimo turno, domenica 26 gennaio alle 17.30, vedrà le zebrette impegnate nuovamente allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro l'AlbinoLeffe per la 23ª giornata di campionato.: Vitali, Cason, Dierna, Simeoni, El Kaouakibi, Catanese (75′ Rinaldini), Udoh (88′ Montaperto), Momentè, Gagliardi, Carannante (55′ Regoli), Figoli. A disposizione: Fontana, Sarini, Seminara, Benedetti G., Vavassori, Benedetti L., Scarlino. All. Masi Marco: Saro, Masi, Auriletto, Graziano, Comi (81′ Mal), Rosso, Schiavon (71′ Grossi), Azzi (81′ Petrovic), Iezzi, Franchino, Varas (81′ Romairone). A disposizione: Moschin, Foglia, Erradi, Bani, Della Morte, Volpatto, Carosso, Merio. All. Caridi Gaetano (Gilardino Alberto è squalificato)ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Santino Spina-Simone Biffi)MARCATORI:AMMONITI: Catanese, Gagliardi, Carannante, El Kaouakibi (PI) Grossi, Mal (PV)NOTE: 58 spettatori paganti, incasso 680 Euro