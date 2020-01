La Robur Siena vince ad Olbia

OLBIA-ROBUR SIENA 1-2 (1-1)

Vittoria esterna per la Robur Siena che, nel recupero della 20ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, mercoledì 22 gennaio, allo stadio "Bruno Nespoli", supera l'Olbia con il risultato di 1-2.Passano in vantaggio i bianconeri al 9' del primo tempo con Guidone che di testa ribatte in rete un calcio di punizione di D'Auria respinto dalla traversa. Passano solo 5 minuti ed arriva il pareggio per i sardi con Ogunseye che, solo sul secondo palo, supera confente su cross di La Rosa. Al 17' della ripresa arriva la doppietta per Guidone su assist di D'auria che porta tre punti preziosi per i bianconeri di Dal Canto.Con la vittoria odierna il Siena sale a 35 punti con un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 26 gennaio alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro il Lecco per la 23ª giornata di campionato: Aresti; Pisano (41’st Verde), Gozzi, La Rosa, Demarcus (19’st Mastino); Lella, Giandonato, Biancu (29’st Zugaro), Pitzalis (29’st Cocco); Ogunseye, Parigi. All. Brevi. A disp. Van der Want, Crosta, Dalla Bernardina, Altare, Belloni.: Confente; Oukhadda (1’st Lombardo), D’Ambrosio, Baroni (40’pt Buschiazzo), Panizzi; Da Silva (15’st Icardi), Arrigoni, Vassallo (37’st Migliorelli); Campagnacci (37’st Serrotti); Guidone, D’Auria. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Marcocci, Ortolini, Cesarini, Romagnoli, Gerli, Andreoli.Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto). Assistenti: Fabio Mattia Festa (Avellino) e Rosario Caso (Nocera Inferiore)Marcatori: 9’pt e 17’st Guidone, 14’pt OgunseyeAmmoniti: Vassallo, Panizzi, Ogunseye, D’Auria, Arrigoni, Brevi, Icardi