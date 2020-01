Siena-Lecco, 23 convocati da Dal Canto: ''Partita pericolosissima, dobbiamo prepararci a soffrire''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, domenica 26 gennaio, 23ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio ''Artemio Franchi'' contro il Lecco.



Di seguito l’elenco dei convocati: Andreoli, Argento, Arrigoni, Buschiazzo, Campagnacci, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Icardi, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Serrotti, Vassallo. Oltre a Baroni è indisponibile anche Cesarini, per un affaticamento al polpaccio sinistro.



"La squadra ha fatto una buona partita, abbiamo concesso qualcosa all’Olbia, Ogunseye in particolare crea problemi a tutti per le sue caratteristiche - ha spiegato mister Dal Canto in conferenza stampa -. Andiamo alla ricerca del gioco tra le linee, a me piace così e credo che abbiamo i giocatori adatti per farlo, in alcune partite D’Auria trova meno spazi, dipende anche dagli avversari. Le partite vivono di momenti, a livello fisico ed atletico i dati ci dicono che stiamo bene, è normale che una squadra in vantaggio anche inconsciamente arretri un po’ il baricentro, è un aspetto più mentale che fisico. Arrigoni? Sia lui che Gerli che Vassallo sono doppi mediani, Tommaso lo vedo più come un giocatore che sta nel vivo del gioco, quando viene chiamato a fare la mezzala ci sta che abbia meno lucidità nel palleggio e nella giocata, anche se si è reso pericoloso spesso segnando anche in quella posizione: ha una visione completa di quello che succede di buon livello quando gioca in mezzo al campo. Icardi? Dobbiamo avere pazienza, non ha una buona condizione al momento, fra un mese confidiamo di averlo a pieno regime per fare partite importanti, ha qualità di inserimento e che sente la porta, può darci una mano. Ortolini potrebbe giocare un bello spezzone di partita, Guidone sta bene e viene da un momento positivo, Cesarini non è disponibile. Il Lecco dal mio punto di vista è la squadra che sta meglio dopo il Monza, dopo il cambio di allenatore soprattutto hanno trovato l’incastro giusto mettendo sotto squadre come Novara ed Arezzo, è la peggior partita da affrontare in questo momento, dobbiamo prepararci a fare una gara sopra le righe dal punto di vista dell’attenzione, è una partita pericolosissima nella quale dobbiamo prepararci a soffrire".



In classifica la Robur Siena è al 5° posto con 35 punti ed un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre il Lecco è 15°, a quota 24 con 6 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte.