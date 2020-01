Pianese-AlbinoLeffe, 21 convocati da Marco Masi

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di domani, domenica 26 gennaio, 23ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 17.30 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro l'AlbinoLeffe.



Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Cason Stefano, Dierna Emilio, El Kaouakibi Hamza, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Carannante Gabriele, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco

ATTACCANTI: Manicone Carlo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King

Indisponibili Simone Ambrogio, Antonio Romano e Gabriele Zagaria, squalificati Giovanni Catanese e Francesco Gagliardi.



In classifica la Pianese è al 16° posto con 21 punti ed un bilancio di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, mentre l'AlbinoLeffe è 7°, a quota 32 con 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.