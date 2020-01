Pareggio casalingo per la Robur Siena contro il Lecco

ROBUR SIENA-LECCO 1-1 (0-0)



Pareggio casalingo per la Robur Siena che, nella 23ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 26 gennaio, allo stadio "Artemio Franchi", impatta contro il Lecco con il risultato di 1-1 con entrambe le reti realizzate su calcio di rigore nel secondo tempo.Dopo un palo del Lecco al 15' della ripresa e con gli ospiti in dieci per l'espulsione di Bastrini, al 24' arriva la rete del vantaggio bianconero su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un atterramento in area di Arrigoni. Sul dischetto va lo stesso Arrigoni che realizza dopo che il pallone colpisce l'interno del palo. Passano pochi minuti ed arriva il pareggio per gli ospiti, sempre su calcio di rigore trasformato da Strambelli, e decretato dal direttore di gara per una trattenuta di Buschiazzo. I bianconeri rischiano la sconfitta nel finale e la partita termina con le proteste dei tifosi per la prestazione della squadra di Dal Canto.Con il pareggio odierno il Siena sale a 36 punti con un bilancio di 10 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 2 febbraio alle 15, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio contro la Pro Patria per la 24ª giornata di campionato.: Confente; Lombardo, Buschiazzo, D’Ambrosio, Migliorelli (1’st Panizzi); Vassallo (21’st Icardi), Gerli (34’st Da Silva), Arrigoni; Serrotti (6’st Campagnacci); Guidone, D’Auria (34’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Marcocci, Guberti, Romangoli, Oukhadda, Andreoli, Argento.: Livieri, Milillo, Giudici (38’st Lisai), Fall (34’st Maffei), Strambelli (38’st Merli), Malgrati, Carissoni, Bastrini, Negro (20’st Procopio), Bolzoni, Bobb. All. D’Agostino. A disp. Safarikas, Forte, Pastore.Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona). Assistenti: Giacomo Pompei Poentini (Pesaro) e Simone Teodori (Fermo)Marcatori: 24’st Arrigoni (rig.), 30’st Strambelli (rig.)Note: 1971 abbonati, 458 paganti (90 ospiti), 16268 euro incasso (compresa quota abbonati)Ammoniti: Bolzoni, BastriniEspulsi: Bastrini