Sabato 8 febbraio il Premio Robur alla memoria di Arturo Pratelli

Il Premio Robur 2019 conferito dal Siena Club Fedelissimi alla memoria di Arturo Pratelli sarà consegnato sabato 8 febbraio alle ore 19 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. Tutta la città è invitata a partecipare.

A seguire preso la sede del Club in via Mencattelli, 11 si terrà una cena il cui ricavato sarà devoluto all'associazione onlus Arturo Pratelli in fase di costituzione.