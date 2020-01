Lorenzo Polvani alla Pianese

La U.S. Pianese ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore Lorenzo Polvani. Difensore, nato il 26-07-1994 a Pistoia, ha disputato la prima parte della stagione con la maglia dell’Empoli. Nelle annate precedenti ha militato nella Pistoiese, Fortis Juventus, Pontedera e Spal. "Da parte della Società un augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura in bianconero."