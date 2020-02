Robur Siena: arrivano Sparacello, Bovo, Boateng e Romei. Partono Serrotti, Setola, Damian e Ortolini

Si è concluso ieri, venerdì 31 gennaio, il calciomercato invernale della Serie C. Questi gli ultimi acquisti e le cessioni in casa Robur.Claudio Sparacello è un nuovo giocatore dei bianconeri. Attaccante classe 1995 arriva in prestito fino al 30 giugno 2020 dall’Az Picerno. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha vestito in serie D le maglie di Ancona, Maceratese, Tiger Brolo e Pistoiese, ha collezionato 7 presenze in B con il Trapani, ed in serie C ha giocato con il Padova, il Sudtirol, la Reggina, la Virtus Francavilla ed il Teramo, oltre all’Az Picerno.Andrea Bovo è un nuovo calciatore della Robur Siena. Centrocampista classe 1986, arriva in prestito fino al 30 giugno 2020 dalla Virtus Francavilla: ha collezionato oltre 450 presenze tra i professionisti con le maglie di Venezia, Salernitana, Padova, Spezia, Pescara, Reggiana, Viterbese, Vicenza e Virtus Francavilla, con oltre 220 presenze in serie B.Kingsley Boateng vestirà la maglia bianconera fino al 30 giugno 2020: arriva in prestito dalla Ternana, dopo aver militato nella prima parte di stagione nella Juve Stabia. Attaccante classe 1994 nato in Ghana, è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha esordito in serie A con la maglia del Catania, collezionando 6 presenze. Dopo una parentesi in Olanda con il Nac Breda (14 presenze ed un gol nella massima serie), è sceso in campo in 37 occasioni con la maglia del Bari in serie B, con 3 reti segnate. Successivamente si è trasferito all’Olimpija Lubiana in serie A slovena, con 24 presenze e 4 reti in 2 campionati e mezzo, per poi tornare in Italia, acquistato dalla Ternana, con la quale ha giocato in 11 occasioni nella seconda parte della scorsa stagione. Con la Juve Stabia in serie B in questo campionato è sceso in campo in 4 partite.Arriva in bianconero fino al 30 giugno 2020 anche Carlo Romei, difensore classe 1999 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e nelle ultime due stagioni alla Vis Pesaro, con 14 presenze all’attivo.Matteo Serrotti è stato ceduto a titolo definitivo alla Reggio Audace, dopo 22 presenze in campionato e 4 in Coppa Italia con la maglia della Robur.Cessione a titolo definitivo anche per Filippo Damian alla Ternana: il centrocampista classe 1996 si trovava già tra le file degli umbri in prestito.Carmine Setola vestirà fino al 30 giugno 2020 (cessione in prestito) la maglia della Virtus Francavilla: il difensore è sceso in campo con la maglia bianconera 6 volte in campionato e 3 in Coppa Italia.Raffaele Ortolini infine giocherà nelle fila del Rimini in prestito fino al 30 giugno 2020: con la Robur 14 presenze e 2 reti in campionato."Robur Siena S.p.A. dà il benvenuto ai nuovi giocatori bianconeri, formulando i migliori auguri per prosieguo della carriera ai calciatori che hanno lasciato Siena."