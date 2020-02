Due acquisti chiudono il mercato della Pianese: Emmanuel Latte Lath e Daniele Pedrelli

Chiusura del calciomercato invernale per la Pianese con due acquisti.



La squadra di Piancastagnaio ha acquistato Emmanuel Latte Lath. Attaccante, nato il 01-01-1999 in Costa d’Avorio, ha disputato la prima parte di campionato con la maglia dell’Imolese con cui ha totalizzato 18 presenze e due reti. In passato ha vestito anche le maglie di Atalanta, Pescara, Pistoiese e Carrarese. Il calciatore indosserà la maglia numero 11.



L'altro acquisto è Daniele Pedrelli. Terzino sinistro, nato il 16-05-1988 a Fivizzano (Massa Carrara), ha giocato nella prima parte di campionato nella Vis Pesaro, collezionando 18 presenze. Nelle stagioni precedenti ha indossato le maglie di Treviso, Cesena, Spezia, Carrarese, Pisa, Entella, Olhanense, Ancona, Reggiana e Gubbio. Il calciatore indosserà la maglia numero 21.



"Un augurio di in bocca al lupo per la nuova avventura in bianconero da parte della società."