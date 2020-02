Pro Patria-Siena, 22 convocati da Dal Canto: ''Stiamo bene ed andiamo a giocarci le nostre chances''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 2 febbraio, 24ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio ''Carlo Speroni'' di Busto Arsizio contro la Pro Patria.



Di seguito l’elenco dei convocati dopo la seduta di rifinitura che si è tenuta all'Acquacalda: Arrigoni, Boateng, Bovo, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Icardi, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Romei, Sparacello, Vassallo. Indisponibili oltre a Baroni, Guberti, Da Silva e Andreoli (problemi muscolari da valutare la prossima settimana), ed Argento (per sindrome influenzale).

I numeri di maglia dei nuovi arrivati: Boateng 8, Sparacello 9, Romei 13, Bovo 29.



"Come dicevo prima della fine del mercato dico adesso, faccio con quelli che ho, è meglio che mi concentri sul mio lavoro, tento di svolgere i miei compiti nel miglior modo possibile - ha dichiarato mister Dal Canto nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara -. Lo dissi ai tifosi che vennero qua al campo dopo la sconfitta con la Carrarese, nella vita ci sono delle cose che puoi fare, altre no: quando le puoi fare batti il ferro, altrimenti fai in un altro modo. Cesarini ha recuperato, sembra che stia bene, viene in panchina perchè ha fatto solo due allenamenti con il gruppo ma è disponibile. La squadra ha fatto una settimana di lavoro di alto livello, con coscienza di causa del momento e della partita che andiamo a fare. La Pro Patria è una squadra con una sua identità, fisica, che in casa diventa pericolosa, stiamo bene ed andiamo a giocarci le nostre chances. I giocatori fanno il massimo di quello che possono, se dopo 23 gare ci troviamo in questa situazione in classifica vuol dire che la squadra è su questo livello, dobbiamo avere la capacità mentale di andare a “gomitate” nel senso sportivo a sfidare le altre per guadagnare posizioni di classifica".



In classifica la Robur Siena è al 5° posto con 36 punti ed un bilancio di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, mentre la Pro Patria è 11ª, a quota 30 con 7 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.