Calcio femminile Serie A: in uno stadio tutto esaurito la Florentia San Gimignano blocca sul pari la Juventus

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-JUVENTUS WOMEN 0-0

Nella 14ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A, grandissima prestazione della Florentia San Gimignano che, sul campo di casa, riesce a fermare le campionesse d'Italia e capoliste del campionato della Juventus Women sul risultato di 0-0.In uno stadio ''Santa Lucia'' tutto esaurito, forte partenza delle bianconere con le padroni di casa che col passare dei minuti riescono a contenere sempre meglio le juventine. Nella ripresa molti i tentativi, soprattutto di Pedersen, di superare le neroverdi ma, complice anche un'ottima prestazione di Schroffenegger, non riescono a sbloccare il risultato fino a quando, il triplice fischio dell'arbito, decreta la fine di una splendida gara.Grande la festa a San Gimignano, con la Florentia che sale in classifica a 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte), e la corazzata Juventus che sale a 38, con un bilancio di 12 vittorie e 2 pareggi, mancando l'ottava vittoria consecutiva e per la prima volta non vanno in rete in campionato.Il prossimo turno vedrà la Florentia San Gimignano in trasferta contro la Pink Bari, sabato 15 febbraio alle 12.00.: Schroffenegger; Bursi, Dongus, Rodella, Ceci; Imprezzabile (73′ Vicchiarello), Wagner, Re; Nocchi (63′ Dupuy), Martinovic (81′ Roche), Nilsson. All. Carobbi. A disp. Tampieri, Lipman, Abati, Lotti, Natal, Roche L.: Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso (83′ Galli); Maria Alves (60′ Bonansea), Rosucci (73′ Staskova), Cernoia; Girelli. All. Guarino. A disp. Bacic, Sikora, Franco, Panzeri, Zamanian, SalvaiArbitro: Grasso di Ariano Irpino