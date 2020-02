Pareggio a reti inviolate per il Siena in casa della Pro Patria

PRO PATRIA-SIENA 0-0

Nella 24ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 2 febbraio, allo stadio ''Carlo Speroni'' di Busto Arsizio, la Robur Siena pareggia a reti inviolate contro la Pro Patria con una clamorosa occasione sfumata con Cesarini nei minuti di recupero.Con il pareggio odierno il Siena sale a 37 punti con un bilancio di 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 9 febbraio alle 17.30, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro la capolista Monza, che nella gara di andata aveva subito l'unica sconfitta stagionale, per la 25ª giornata di campionato.: Tornaghi, Boffelli, Molnar, Mastroianni (19’st Le Noci), Bertoni, Fietta (11’st Palesi), Lombardoni, Cottarelli (39’st Spizzichino), Ghioldi (19’st Galli), Masetti, Kolaj (19’st Parker). All. Javorcic. A disp. Mangano, Battistini, Brignoli, Defendi, Ferri.: Confente, Migliorelli, Arrigoni, D’Ambrosio, Gerli (33’st Bovo), D’Auria (13’st Cesarini), Buschiazzo, Vassallo (13’st Icardi), Panizzi, Guidone (42’st Sparacello), Lombardo (33’st Oukhadda). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Marcocci, Boateng, Campagnacci, Romei, Romagnoli.Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Giuseppe Centrone (Molfetta) e Ciro Di Maio (Molfetta).Ammoniti: Molnar, D’Auria, Lombardo