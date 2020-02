Ad Alessandria la Pianese conquista un punto prezioso

ALESSANDRIA-PIANESE 0-0



Pareggio a reti inviolate per la Pianese che, nella 24ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 2 gennaio, allo stadio "Giuseppe Moccagatta" impatta contro l'Alessandria.Con il pareggio di oggi la Pianese sale a 23 punti con un bilancio di 4 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 9 febbraio alle 15, vedrà la squadra di mister Masi impegnata allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro la Pro Patria per la 25ª giornata di campionato.: Valentini, Sciacca, Dossena, Gilli (46′ Cleur), Eusepi, Di Quinzio (55′ Gazzi), Casarini (65′ Castellano), Celia, Suljic, Arrighini (73′ Martignago), Cosenza (73′ Prestia). A disposizione: Crisanto, Chiarello, Sartore, Gerace, Gjura, M’Hamsi, Gonnelli. All. Gregucci Angelo: Vitali, Cason, Dierna, El Kaouakibi, Catanese, Benedetti G. (58′ Pedrelli), Gagliardi, Manicone (58′ Latte Lath), Figoli, Regoli, Rinaldini (88′ Montaperto). A disposizione: Fontana, Sarini, Seminara, Vavassori, Benedetti L., Polvani. All. Masi MarcoARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (Francesco D’Apice-Michele Somma)MARCATORI:AMMONITI: Eusepi (A) Rinaldini, Regoli (P)NOTE: 321 spettatori paganti, abbonati 983