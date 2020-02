Coppa Italia calcio femminile: la Florentia San Gimignano supera il Sassuolo

FLORENTIA SANGIMIGNANO-SASSUOLO 2-1 (2-0)

Nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio femminile, la Florentia Sangimignano supera il Sassuolo con il risultato di 2-1.Dopo solo 8' Nilsson porta in vantaggio le neroverdi (in campo con la maglia bianca) sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 21' rete del raddoppio con Dupuy. Nel secondo tempo padrone di casa che vanno vicine alla terza rete ma al 4' di recupero arriva la beffa: calcio di rigore per le emiliane e gol di Sabatino. Rete che può essere pesante in vista della gara di ritorno in programma mercoledì 26 febbraio a Sassuolo.: Tampieri (51’ Schroffenegger), Imprezzabile, Rodella, Lipman (46’ Dongus), Ceci, Roche, Re (46’ Wagner), Vicchiarello, Dupuy, Martinovic, Nilsson. A disposizione: Abati, Lotti, Roche, Natali, Nocchi, Bursi, Stefano. Allenatore: Stefano Carobbi.: Lauria, Molin, Jaques, Filangeri, Errico (46’ Lenzini), Labate (66’ Zazzera), Dubcova M. (27’ Tomaselli), Dubcova K., Monterubbiano, Ferrato, Sabatino. A disposizione: Lemey, Cutler, Jansen, Zazzera, Orsi, Santoro, Zanni. Allenatore: Gianpiero Piovani.Marcatrici: 8’ Nillson (F), 21’ Dupuy (F), 94’ Sabatino (S) su calcio di rigoreArbitro: Taricone di Perugia (Zezza e Ticani)Note: ammonite Lipman, Re