Pianese-Pro Patria, 23 convocati da Marco Masi

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani, domenica 9 febbraio, 25ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro la Pro Patria.



Di seguito l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Cason Stefano, Dierna Emilio, El Kaouakibi Hamza, Gagliardi Francesco, Pedrelli Daniele, Polvani Lorenzo, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Latte Lath Emmanuel, Manicone Carlo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King

Indisponibili Simone Ambrogio, Antonio Romano e Gabriele Zagaria.



In classifica la Pianese è al 16° posto con 23 punti ed un bilancio di 4 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, mentre la Pro Patria è 12ª, a quota 31 con 7 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.