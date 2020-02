La Robur Siena, sotto di due reti, pareggia contro la capolista Monza

ROBUR SIENA-MONZA 2-2 (2-2)



Nella 25ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 9 febbraio, allo stadio ''Artemio Franchi'', la Robur Siena pareggia contro la capolista Monza con il risultato di 2-2 dopo essere andata sotto di due reti.La partita si fa subito in salita per i bianconeri (oggi in maglia celeste), con gli ospiti che passano in vantaggio al 4' su calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo di Confente (ammonito nell'occasione) su Motta. Sul dischetto va D'Errico che realizza. Al 25' arriva il raddoppio del Monza con Scaglia, complice la difesa del Siena. Sembra prospettarsi un tracollo per la squadra di mister Dal Canto, quando al 30' D'Ambrosio riapre la gara realizzanto il gol dell'1-2 su assist di Guidone. Al 43' pareggio Robur: è ancora D'Ambrosio, questa volta di testa su punizione battuta da Arrigoni, a superare Lamanna. Il primo tempo termina sul 2-2. Nella seconda frazione di gioco non succede niente di eclatante e la gara finisce con la Robur che porta a casa un punto prezioso contro la corazzata Monza ed esce sotto gli applausi del pubblico.Con il pareggio odierno il Siena sale a 38 punti con un bilancio di 10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 16 febbraio alle 17.30, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Marcello Melani" contro la Pistoiese, per la 26ª giornata di campionato.: Confente, Migliorelli, Arrigoni (42’st Vassallo), D’Ambrosio, Cesarini, Gerli, Oukhadda (32’st Lombardo), Buschiazzo, Panizzi, Guidone, Bovo (29’st Da Silva). All. Dal Canto. A disp. Marcocci, Icardi, Boateng, Sparacello, Campagnacci, Romei, Romagnoli, D’Auria, Andreoli.: Lamanna, Anastasio, D’Errico (18’st Morosini), Mota Carvalho (39’st Finotto), Scaglia, Iocolano (11’st Machin), Armellino, Rigoni, Paletta, Lepore (39’st Sampirisi), Gliozzi (11’st Rauti). All. Brocchi. A disp. Sommariva, Fossati, Chiricò, Brighenti, Marconi, Mosti, Franco.Arbitro: Daniele De Santis (Lecce). Assistenti: Giuseppe Licari (Marsala) e Emilio Micalizzi (Palermo).Note: 1971 abbonati, 768 paganti (83 ospiti), 18155 euro incasso (compresa quota abbonati)Marcatori: 4’pt D’Errico, 25’pt Scaglia, 30’pt Arrigoni, 43’pt D’AmbrosioAmmoniti: Confente, Mota Carvalho, Oukhadda, Paletta, Da Silva