Gozzano-Pianese, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita del campionato di calcio di Serie C, Gozzano-Pianese in programma sabato 15 febbraio allo stadio “Alfredo d’Albertas” di Alessandria alle ore 15:00.I biglietti per la partita Gozzano-Pianese sono in vendita presso il circuito Viva Ticket. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 15,00 (più diritti di prevendita € 1,50). I tagliandi per il Settore Ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 14 febbraio. Il giorno della gara la biglietteria ospiti rimarrà chiusa. I biglietti sono acquistabili on line presso il circuito Viva Ticket.