La Robur Siena clamorosamente raggiunta al 5' di recupero dalla Pistoiese su calcio di rigore

Nella 26ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 16 febbraio, allo stadio ''Marcello Melani'' di Pistoia, la Robur Siena impatta contro la Pistoiese con il risultato di 1-1, subendo il gol del pareggio al 5' di recupero su calcio di rigore quando ormai la vittoria era in tasca.Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, la ripresa inizia con una clamorosa occasione sprecata dalla Pistoiese con Favale che, solo davanti a Confente, spreca malamente. Al 13' altra occasione per i padroni di casa ma il tiro di Tempesti è parato da Confente. La rete dei bianconeri arriva al 31' con un'autorete di Dametto che devia involontariamente un cross di Boateng. Nell'occasione protestano gli arancioni chiedendo un fallo in attacco dei bianconeri, ma ne ricavano una doppia espulsione: per Vitello e per l'allenatore Pancaro. Quando ormai i 3 punti sembravano portati a casa, arriva il pareggio della Pistoiese su calcio di rigore trasformato da Falcone al 5' di recupero, assegnato per una trattenuta molto dubbia di D'Ambrosio.Con il pareggio odierno il Siena sale così a 39 punti con un bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.Il prossimo turno, sabato 22 febbraio alle 20.45, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro l'AlbinoLeffe, per la 27ª giornata di campionato.: Pisseri, Cerretelli (21’st Spinozzi), Dametto, Valiani (29’st Stijepovic), Gucci (29’st Cappelluzzo), Camilleri, Favale (37’st Llamas), Tempesti (21’st Falcone), Vitiello, Capellini, Ferrarini. All. Pancaro. A disp. Salvalaggio, Leggiero, Mazzarani, Ciccone, Spadoni, Bortoletti, Cappellini.: Confente, Migliorelli, Arrigoni (48’st Da Silva), D’Ambrosio, Cesarini (14’st Boateng), Romagnoli, Gerli, Oukhadda, Panizzi, Guidone (42’st Sparacello), Bovo (14’st Icardi). All. Dal Canto. A disp. Saloni, Campagnacci, Romei, Ceesay, D’Auria, Andreoli, Buschiazzo, Lombardo.Arbitro: Paride Tremolada (Monza). Assistenti: Domenico Fontemurato (Roma 2) e Marco Trinchieri (Milano).Marcatori: 31’st Dametto (aut.), 50’st Falcone (rig.)Espulsi: Vitiello, PancaroAmmoniti: Vitiello, Migliorelli, Ferrarini