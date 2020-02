Calcio femminile: la Robur Siena Women supera il Centro Storico Lebowski

ROBUR SIENA WOMEN-CENTRO STORICO LEBOWSKI 2-0 (1-0)

Seconda giornata di ritorno e seconda vittoria consecutiva per le ragazze della Robur Siena Women, che tra le mura amiche del comunale di Quercegrossa superano per 2-0 il Centro Storico Lebowski di Tavarnuzze. Una partita non brillante, né dal punto di vista tecnico né da quello fisico, ma molto concreta e ordinata, con le ragazze bianconere capaci di soffrire e soprattutto di sfruttare al meglio le occasioni create.Pronti via, ed è subito 1-0: Fantozzi chiude e riparte palla al piede, verticalizzazione per Presentini, sponda mancina a tagliare fuori il difensore e pescare Bruci che, davanti al portiere, con un pregevole colpo sotto firma il gol del vantaggio. Le ragazze ospiti si ricompongono e prendono in mano il pallino del gioco, senza riuscire però ad impensierire davvero la Robur che si difende con ordine e cerca gli spazi giusti per ripartire. L’unico brivido per la numero 1 Brogi arriva poco dopo la mezz’ora, quanto il pallonetto di Mosconi si stampa sulla traversa. Questa sarà l’unica vera occasione da gol creata dal Lebowski, che si ritrova spesso con la palla ma senza mai riuscire a creare pericoli per la retroguardia bianconera. Si va così al riposo sul risultato di 1-0.Il secondo tempo segue la falsa riga della prima frazione, con le padrone di casa capaci di difendere senza soffrire troppo, e anzi pronte a colpire in ripartenza. I tentativi di Bruci prima e Presentini poi finiscono però a lato. A 5’ dal termine ecco il gol della tranquillità: perfetto lancio di Tordini per Bruci che, rientrata sul destro, trafigge un’incolpevole Manfredini, regalando di fatto i 3 punti alla Robur.Con la vittoria le ragazze bianconere compiono un bel balzo in classifica, issandosi al quarto posto solitario, con 4 lunghezze di vantaggio proprio sul Lebowski. Una squadra più concreta e matura, capace di soffrire e finalmente decisa sotto porta.Queste le parole di Federica Beligni al termine della gara: “Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma i frutti degli allenamenti settimanali si stanno vedendo. Siamo comunque molto contente del risultato e speriamo di continuare così”.La Robur tornerà in campo domenica 23 febbraio, sempre al Comunale di Quercegrossa, quando ospiterà la Libertas Academy di Lucca.