Robur Siena-AlbinoLeffe, 24 convocati da Dal Canto: ''Partitaccia difficile, contro una squadra che sta bene e che ci farÃ  giocare male''

Robur Siena-AlbinoLeffe, 24 convocati da Dal Canto: ''Partitaccia difficile, contro una squadra che sta bene e che ci farà giocare male''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la gara di oggi, sabato 22 febbraio, anticipo della 27ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 20.45 allo stadio ''Artemio Franchi'' di Siena contro l'AlbinoLeffe.



Di seguito l’elenco dei convocati dopo la seduta di rifinitura che si è tenuta all'Acquacalda: Andreoli, Argento, Arrigoni, Boateng, Bovo, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, D’Ambrosio, D’Auria, Gerli, Guidone, Icardi, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Oukhadda, Panizzi, Romagnoli, Romei, Saloni, Sparacello, Vassallo. E’ indisponibile oltre a Baroni, Guberti e Ferrari, anche Da Silva per un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro.



"Indipendentemente da come siamo schierati è fondamentale il piglio con cui scendiamo in campo, il mio compito è quello di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per rendere, non ci dobbiamo snaturare - ha dichiarato il mister bianconero presentando la gara di questa sera -. Abbiamo un buon tasso tecnico con buone qualità di palleggio, i ragazzi sono pronti e coscienti del fatto che siamo alla vigilia di una partita importante, di uno scontro diretto, con una pari livello. Domenica ho alzato di proposito la percezione che adesso entriamo in una fase determinante, da adesso in poi viene determinata la posizione di classifica e abbiamo la necessità di fare le nostre cose al 200%. Se avessimo vinto le partite con Lecco e Pistoiese, che dopo averle sbloccate erano vinte, saremmo stati secondi in classifica e sicuramente più contenti, non lo siamo ed è colpa nostra. Domani (oggi, ndr) andremo a fare una battaglia ed io sarò per primo insieme ai ragazzi, come ho sempre fatto: sappiamo che verrà fuori una partitaccia difficile, contro una squadra che sta bene e che ci farà giocare male, dobbiamo avere la pazienza di Giove e trovare il momento giusto per scardinarli".



In classifica la Robur Siena si trova al 5° posto con 39 punti ed un bilancio di 10 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, mentre l'AlbinoLeffe è 7° a quota 38 con 10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.