Calcio Serie C, la Pianese sconfitta dalla Juventus U23 scende al penultimo posto

JUVENTUS U23-PIANESE 1-0 (1-0)



Un'altra sconfitta per la Pianese che, nella 17ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 23 febbraio, allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, viene sconfitta dalla Juventus U23 con il risultato di 1-0.Avvio di marca amiatina con un diagonale al 3' di Carannante che sfiora il palo e al 6′ ancora con un tentativo dello stesso Carannante dal limite disinnescato in tuffo da Loria. Al 14′ rete della Juventus U23 con un colpo di testa di Brunori. Replica senese con un traversone al 29' di Pedrelli per lo stacco aereo di Latte Lath che non inquadra lo specchio della porta. Sul finire di frazione cross di Giacomo Benedetti per l’incornata di Catanese alta sopra la traversa. Nel secondo tempo conclusione al 52' di Simeoni a lato e replica dalla Juventus al 67′ con un affondo di Brunori fermato da Gagliardi. Al 75′ tiro-cross di Rafia di poco a lato, mentre all’80' tiro di controbalzo di Seminara che sfiora la traversa. Inutili gli assedi finali delle zebrette alla ricerca del pareggio.Con la sconfitta odierna, la Pianese rimane ferma a 24 punti in classifica e scende al penultimo posto, con un bilancio di 4 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la squadra di mister Masi impegnata mercoledì 26 febbraio alle ore 15, allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il Lecco, per la 28ª giornata di campionato.: Loria, Muratore (91′ Olivieri), Marchi, Brunori (70′ Rafia), Mule (46′ Coccolo), Toure, Zanimacchia (79′ De Oliveira), Di Pardo, Frabotta, Del Sole (46′ Portanova), Delli Carri. A disposizione: Nocchi, Dadone, Zanandrea, Peeters, Marques, Vrioni, Minelli. All. Pecchia Fabio: Vitali, Cason, Simeoni, Catanese, Benedetti G. (54′ Rinaldini), Latte Lath (70′ Montaperto), Gagliardi, Vavassori, Carannante, Manicone, Pedrelli (42′ Seminara). A disposizione: Fontana, Sarini, Benedetti L., Polvani. All. Masi MarcoARBITRO: Feliciani Ermanno di Teramo (Fontemurato Domenico-Trinchieri Marco)MARCATORI: 14′ Brunori (J)AMMONITI: Frabotta, Portanova (J) Carannante (P)