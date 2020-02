Calcio femminile Serie A: la Florentia San Gimignano supera Bergamo e vola al 5Â° posto

FLORENTIA SAN GIMIGNANO-OROBICA BERGAMO 3-0 (2-0)

San Gimignano continua a fare la storia, un’altra vittoria importante a rete inviolate e 5° posto conquistato! Nella 16° giornata del campionato di calcio femminile di Serie A, giocato al "Santa Lucia", Martinovic e Vicchiarello regalano i 3 punti alla Florentia San Gimignano contro un'Orobica Bergamo combattiva e coriacea.Partono benissimo le neroverdi che, nonostante le tante assenze, trovano dopo 4’ un calcio di rigore con Martinovic che è brava ad anticipare Lonni che la stende. Vicchiarello dal dischetto non sbaglia ed è 1-0. Si vede in avanti l’Orobica con Luana Merli che davanti alla porta angola troppo e la palla sfila a lato. Fuoco di paglia perchè al 19’ Martinovic raddoppia, la n° 9 neroverde è brava a deviare un tiro di Vicchiarello e spiazzare Lonni per il due a zero. San Gimignano è in controllo del match e crea tante occasioni pericolose con Imprezzabile e la solita Martinovic che al 32’ coglie anche un palo. Le ospiti chiudono la frazione in avanti, ma il tiro di Foti esce di poco.Nella ripresa la Florentia San Gimignano controlla con tranquillità il match, c’è spazio anche per Lotti, Abati e Natali, ma al 62’ è sempre la solita Martinovic a colpire ancora, come un falco l’attaccante romano si avventa sul pallone servita da Imprezzabile e sigla il 3-0 con un bel pallonetto a scavalcare Lonni. I ritmi si abbassano, l’Orobica non è pericolosa e c’è tempo ancora per una traversa di Isotta Nocchi, alla quale manca solo il goal per coronare un’ottima prestazione.3 punti importanti, 5° risultato utile consecutivo e 5° posto conquistato grazie al sorpasso sul Sassuolo, fermato dalla Roma. Proprio Sassuolo sarà una tappa fondamentale per la Florentia San Gimignano che mercoledì dovrà lottare per conquistare l’accesso alla semifinale di Coppa Italia.: 1 Schroffenegger, 14 Bursi, 6 Ceci, 2 Lipman, 32 Dongus ©, 25 Vicchiarello, 93 Roche (46’Lotti), 21 Re (63’ Abati), 10 Nocchi, 9 Martinovic (77’ Natali), 91 ImprezzabileAll. Stefano CarobbiA disposizione: 64 Tampieri, 5 Cosi, 7 Abati, 8 Lotti, 22 Rodella, 27 Natali, 93 Roche L: Lonni, Zanoli (73’ Salvi), Hilaj, Magni, Foti, Merli C (82’ Milesi M), Merli L, Visani, Marolt, Kalasic (47’ Muya), PalsdottirAll. Marianna MariniA disposizione: Pilato, Milesi G, Milesi M, Salvi, Vavassori, Mandelli, Bonzi, Muya, BrasiDirettore di gara: sig.ra Gasperotti (sez. Rovereto)Primo Assistente: sig. Conte (sez. Napoli)Secondo Assistente: sig. Giudice (sez. Frosinone)Tabellino: pt 5’ Vicchiarello (R), 19’ Martinovic; st 62’ MartinovicNote: 36’ cartellino giallo Hilaj, 64’ giallo Imprezzabile