Coronavirus, rinviate la 9Âª e 10Âª giornata del campionato di calcio di Serie C

La Lega Pro ha disposto il rinvio della nona e della decima giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie C. Non si disputeranno pertanto le gare Arezzo-Robur Siena e Pianese-Lecco, in programma per mercoledì 26 febbraio, e Monza-Pianese e Robur Siena-Pergolettese, che erano in programma per domenica 1 marzo.Di seguito il comunicato ufficiale:"Ad integrazione dei Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro dispone il rinvio delle seguenti gare:AREZZO – ROBUR SIENAGOZZANO – RENATEPIANESE – LECCOPISTOIESE – PONTEDERACARPI – GUBBIOIMOLESE – FERMANAMODENA – ARZIGNANO V.RAVENNA – PADOVARIMINI – A.J. FANOSAMBENEDETTESE – CESENASUDTIROL – FERALPISALO’TRIESTINA – REGGIO AUDACEVIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONAJUVENTUS U23 – PRO VERCELLINOVARA – GIANA ERMINIOARZIGNANO V. – RAVENNAALESSANDRIA – AREZZOCARRARESE – NOVARAGIANA ERMINIO – PISTOIESEMONZA – PIANESEOLBIA – GOZZANOPONTEDERA – COMOPRO VERCELLI – PRO PATRIARENATE – JUVENTUS U23ROBUR SIENA – PERGOLETTESEA.J. FANO – CARPICESENA – RIMINIFERALPISALÒ – IMOLESEFERMANA – MODENAGUBBIO – SUDTIROLPADOVA – TRIESTINAPIACENZA – VIS PESAROVIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESELECCO – ALBINOLEFFEREGGIO AUDACE – L.R. VICENZASi comunica che le gare sopracitate, oltre alle gare già rinviate di cui ai Com. Uff. n. 126/DIV del 21.02.2020, Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, relative all’8a, alla 9 a e alla10 a giornata di ritorno del Campionato Serie C, saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale."